"Туркменские авиалинии" возобновляют рейсы в Европу

CA-NEWS (TM) - Национальный авиаперевозчик Туркменистана "Туркменские авиалинии" («Туркменховаёллары») возобновляет рейсы Ашхабад-Франкфурт, Ашхабад-Лондон и Ашхабад-Бирмингем. Согласно расписанию рейсы будут осуществляться с 1 июня, сообщает Азатлык.

4 февраля Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) запретило национальной авиакомпании «Туркменховаёллары» совершать полеты в страны Европейского союза и над его территорией.

Причины приостановки рейсов туркменского авиаперевозчика не уточнялись. Сообщалось, что туркменская сторона должна подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности.

В середине февраля авиакомпания попросила помощи у компании «Lufthansa Consulting» в устранении недостатков для соответствия международным стандартам воздушной безопасности.

В связи с приостановлением полетов в феврале, были отменены рейсы «Туркменских авиалиний» из Амритсара в Бирмингем и Хитроу, а также из Нью-Дели в Хитроу, транзитом через Ашхабад. По данным издания Independent, в связи с инцидентом могли пострадать до 5000 человек, находящихся в Индии и купивших билеты туркменской авиакомпании.​

Наряду с возобновлением пассажирских авиаперевозок в Европу ожидается рост цен на авиабилеты "Туркменских авиалиний".

​Авиапарк, основанной в 1992 году компании, состоит из самолётов Boeing 737, 757, 777, произведенных западными компаниями. По данным на официальном сайте «Туркменховаёллары», самолеты авиакомпании внутри страны в день перевозят 5000 пассажиров. А в год местными и международными рейсами обслуживаются около 3 млн человек.