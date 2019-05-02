В Узбекистане запустили Telegram-бот о долгах за коммунальные услуги

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане разработали и запустили в тестовом режиме телеграм-бот для проверки задолженностей за газ и другие коммунальные услуги, сообщает сайт компании «Узбекнефтегаз».

Для этого необходимо зайти в мессенджер «Телеграм», в разделе «поиск» набрать MIBInfoBot, а затем отправить свой номер телефона. Выбрав ячейку «газ», отправить лицевой счет и показания счетчика. Телеграм-бот предоставит информацию о дебиторско-кредиторской задолженности за считанные секунды.

Это позволит физическим лицам, не выходя из дома, в онлайн режиме, вводить и сверять показания, контролировать свои расходы и вовремя оплачивать счета за потребленное «голубое топливо».