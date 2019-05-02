В Узбекистане пребывает с визитом министр энергетики и промышленности ОАЭ

CA-NEWS (UZ) - 1 мая 2019 года в Ташкент прибыла делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и промышленности Сухайлом Мухаммадом Аль Мазруи. Данная поездка организована в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в ОАЭ в марте текущего года, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли РУз.



Делегации в составе членов правительства и крупных эмиратских компаний, был оказан теплый прием при участии заместителя премьер-министра Э.Ганиева, министра инвестиций и внешней торговли С.Умурзакова, посла Республики Узбекистан в ОАЭ Б.Ибрагимова и других официальных лиц.

В ходе встречи стороны обменялись планами и ожиданиями от текущей поездки и наметили приоритетные направления совместной работы. Программой визита эмиратской делегации предусмотрены рабочие встречи с министерствами и ведомствами Узбекистана, посвященные реализации ряда совместных инвестиционных проектов в Узбекистане.