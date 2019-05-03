Татьяна Каримова: Когда Ислам Каримов встал у руля государства, земля буквально полыхала

CA-NEWS (UZ) - На конференции в Самарканде супруга первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Татьяна Каримова дала оценку деятельности ныне покойного главы государства.

Как сообщается на странице Фонда имени И. Каримова в Facebook'е, Татьяна Каримова выступила с речью на конференции под названием «Каримовские чтения: Ислам Каримов – основатель Независимого Государства», которая прошла в Самарканде 29-30 апреля.

«Ислам Каримов встал у руля государства в очень сложный и полный противоречий период. Это было время, когда республика стояла на грани гражданской войны, межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Земля буквально полыхала, и даже уже кое-где пролилась кровь. Узбекистан нуждался в лидере, который вывел бы страну из сложившегося хаоса. Он смело принял на себя огромную ответственность», – сказала Татьяна Каримова.

Она также отметила, что под руководством Ислама Каримова были возрождены национальная гордость и достоинство народа, его богатейшая история, культура и духовные ценности.

На странице Фонда имени И. Каримова в Facebook'е сообщается, что на конференции в Самарканде было отмечено, что «Каримовские чтения» будут носить ежегодный характер и будут проводиться в родном городе Ислама Каримова каждой весной.