Главы МИД Узбекистана и России провели переговоры в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - 2 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, С. Лавров прибыл в Ташкент для проведения двусторонних переговоров и участия во встрече государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального характера, а также обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. Министры провели обзор выполнения договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита в Узбекистан в октябре 2018 года президента Владимира Путина и его переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщается, в настоящее время стороны готовятся к проведению первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств, на котором предполагается рассмотреть приоритетные направления дальнейшего расширения торгово-экономических связей.

На встрече в МИД также обсуждены вопросы открытия в Узбекистане филиалов четырех ведущих российских вузов – МИФИ, ВГИК, Московского энергетического института и Российского химико-технологического университета.