ЧП на автодороге Душанбе-Чанак устранено, движение восстановлено

CA-NEWS (TJ) - Часть автодороги Душанбе-Худжанд-Чанак, которая соединяет север страны со столицей, утром 2 мая обрушилась из-за схода оползня. На данный момент движение машин восстановлено в одностороннем порядке.

Далер Абдулло, пресс-секретарь компании IRS, которая занимается обслуживанием дороги, сказал, что инцидент произошел в 6 утра 2 мая на 119-м километре. “Из-за схода оползня обрушилось около 100 метров дорожного полотна”, - добавил он.

По словам пресс-секретаря IRS, к счастью, обошлось без человеческих жертв, но строителям придется заново отстраивать поврежденный участок дороги.

В настоящее время передвижение восстановлено в одностороннем порядке, но угроза схода оползня сохраняется, сообщают журналисты Радио Озоди с места происшествия.

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