Службы безопасности Узбекистана пригрозили депортацией приехавшему в Ташкент турецкому историку Чагатаю Кучару

CA-NEWS (UZ) - Турецкий учёный Чагатай Кучар, который планировал встретиться с группой узбекских историков и искусствоведов, 28 апреля был задержан в Ташкенте, предположительно, группой сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ).

Эта группа силовиков, которая задержала турецкого гостя и его дочь, как «террористов», отпустила 70-летнего учёного в полночь после допроса, продолжавшегося четыре часа.

Сотрудники СГБ предупредили Кучара, который планировал погостить в Узбекистана до 9 мая, о том, что он «будет депортирован в течение 24 часов, если он примет участие в каком-либо мероприятии».

28 апреля группа узбекских учёных, которые собрались в Центре “Result” в Ташкенте для встречи с Чагатай Кучаром, была вынуждена разойтись из-за инцидента, произошедшего накануне.

Организатор мероприятия, историк Анвар Назир, сообщил, что 28 апреля Чагатай Кучар, унаследовавший архивы президента Туркестанского легиона Вали Каюмхана, планировал рассказать об этих архивных материалах.

- Чагатай Кучар хотел рассказать об этих редких документах. касающихся истории Туркестана, и даже позволить узбекским историкам использовать этот архив, и, возможно, подарив этот архив Узбекистану. Его книга об истории Туркестана вышла на турецком языке и он хотел поговорить об издании книги в Узбекистане. У нас не планировалось никаких политических дискуссий, мы хотели обменяться мнениями о нашей истории, нашей недавней истории. Однако накануне встречи учёного забрали из ресторана, где он ужинал под предлогом, что у него «проблемы с паспортом», - рассказывает Анвар Назир.

По словам собеседника, СГБ отменило не только его встречу с учёными 28 апреля, но также запретила участие Чагатая Кучара и его дочери в других запланированных мероприятиях 9 мая - в День памяти и почестей.

«Если вы примете участие в каком-либо мероприятии, вы депортируем вас в течении 24 часов, - пригрозили они пожилому учёному, - говорит Анвар Назир. Учёный с тех пор не выходил из дома».

Журналистам не предоставилось возможным узнать у представителей СГБ о причинах подобного контроля по отношению к Чагатаю Кучару и его дочери.