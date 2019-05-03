Туркменистан и США обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности, экономики, и гуманитарной линии

- Туркменистан, политика
- 9:25, 03 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - 2 мая в здании министерства иностранных дел Туркменистана состоялись очередные туркмено-американские политические консультации. Американскую делегацию возглавил Марк Муди, директор управления по делам Средней Азии в бюро по делам Южной и Средней Азии госдепартамента США. Были намечены механизмы взаимодействия Туркменистана и США по сотрудничеству в области безопасности, экономики, и гуманитарной линии, сообщает пресс-центр МИД Туркменистана.
В ходе политических консультаций стороны отметили важность взаимодействия в рамках международных платформ, также регионального сотрудничества в формате «С5+1», целью которого выступает расширение внутрирегиональных отношений со странами Центральной Азии, также были обсуждены политические и региональные вопросы, в том числе усилия стран по урегулированию ситуации в Афганистане.
Также стороны отметили значимую роль туркмено-американского делового совета.