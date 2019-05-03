Туркменистан и США обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности, экономики, и гуманитарной линии

CA-NEWS (TM) - 2 мая в здании министерства иностранных дел Туркменистана состоялись очередные туркмено-американские политические консультации. Американскую делегацию возглавил Марк Муди, директор управления по делам Средней Азии в бюро по делам Южной и Средней Азии госдепартамента США. Были намечены механизмы взаимодействия Туркменистана и США по сотрудничеству в области безопасности, экономики, и гуманитарной линии, сообщает пресс-центр МИД Туркменистана.

В ходе политических консультаций стороны отметили важность взаимодействия в рамках международных платформ, также регионального сотрудничества в формате «С5+1», целью которого выступает расширение внутрирегиональных отношений со странами Центральной Азии, также были обсуждены политические и региональные вопросы, в том числе усилия стран по урегулированию ситуации в Афганистане.

Также стороны отметили значимую роль туркмено-американского делового совета.