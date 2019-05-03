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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Названа «Мисс Казахстан-2019» (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Мисс Казахстан 2019 стала 19-летняя Мадина Батык из Павлодара. Девушка училась в школе № 22 им. Б. Момышулы. Сейчас учится в ПГУ им. С. Торайгырова.по специальности "туризм". Занимается лёгкой атлетикой, теннисом и фитнесом, передает informburo.

Победительница конкурса получает три миллиона тенге, а также шопинг в Париже, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и право представить республику на конкурсе – "Мисс мира – 2019".

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Третьей вице-мисс Казахстан стала Сания Мергалиева из Нур-Султана, второй вице-мисс – Надежда Недосекина из Семея. Первой вице-мисс стала Диана Абишева из Алматы.

Это был 22-ой по счёту национальный конкурс красоты. Победительницу выбирали казахстанцы путём онлайн-голосования из пяти гранд-финалисток. Перед началом конкурса ведущие объявили, что "Мисс Астана - 2018" Еркеназ Сейфулла выбыла из конкурса по состоянию здоровья. Она попала в больницу с подозрением на аппендицит.

Кроме традиционных выходов в национальных и вечерних нарядах, вниманию зрителей представили шоу талантов.

Члены жюри задавали каждой конкурсантке вопросы, касающиеся знания истории Казахстана, семейных традиций и о том, какие проекты они хотели бы реализовать в будущем и так далее.

Победительнице – Мадине Батык – член жюри задал вопрос о том, какое телешоу она бы создала, если бы у неё была такая возможность. Девушка ответила, что хотела бы создать передачу о сакральных и интересных местах своей Родины. Представителю жюри понравился ответ, однако он отметил, что было бы лучше, если бы Мадина отвечала на казахском языке.

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