Министр информации Казахстана прокомментировал митинги, прошедшие 1 мая (видео)

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал митинги, прошедшие 1 мая в некоторых городах Казахстана. Свой комментарий он озвучил в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

"Действительно, митинги граждан прошли. Все они были несанкционированными. Но, несмотря на это, участники акции свободно выразили свою общественную позицию и мнение по социальным вопросам", - сказал министр.

Глава ведомства уточнил, что к митинговавшим вышли сотрудники акиматов и выслушали их.

"Мы готовы вести конструктивный диалог. Вместе с тем, да, мы признаем, что были и задержания. Это случилось лишь после того, как отдельные лица стали вести себя агрессивно. Перед этим им было сделано несколько предупреждений", - заявил Абаев.

"Я бы хотел особо подчеркнуть, что сегодня ничто не мешает гражданам подать заявки на проведение таких акций в законном русле", - заключил министр.

Напомним, сотни людей вышли на антиправительственные выступления в Нур-Султане и в Алматы 1 мая. Затем МВД Казахстана сообщило, что было задержано 80 человек.