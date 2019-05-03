РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр информации Казахстана прокомментировал митинги, прошедшие 1 мая (видео)
Предыстория: 80 человек задержаны за участие в несанкционированных митингах в Казахстане, – МВД

CA-NEWS (KZ) -  Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал митинги, прошедшие 1 мая в некоторых городах Казахстана. Свой комментарий он озвучил в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

"Действительно, митинги граждан прошли. Все они были несанкционированными. Но, несмотря на это, участники акции свободно выразили свою общественную позицию и мнение по социальным вопросам", - сказал министр.

Глава ведомства уточнил, что к митинговавшим вышли сотрудники акиматов и выслушали их.

"Мы готовы вести конструктивный диалог. Вместе с тем, да, мы признаем, что были и задержания. Это случилось лишь после того, как отдельные лица стали вести себя агрессивно. Перед этим им было сделано несколько предупреждений", - заявил Абаев.

"Я бы хотел особо подчеркнуть, что сегодня ничто не мешает гражданам подать заявки на проведение таких акций в законном русле", - заключил министр.

Напомним, сотни людей вышли на антиправительственные выступления в Нур-Султане и в Алматы 1 мая. Затем МВД Казахстана сообщило, что было задержано 80 человек.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Парламент Монголии назначил новых руководителей антикоррупционного ведомства
  • Таджикских детей, вывезенных из Ирака, разместили в санатории
  • В Душанбе пройдёт международная конференция в рамках дня свободы печати
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×