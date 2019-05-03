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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Страны Центральной Азии призвали Вашингтон дать гарантии, что против них не будет использовано ядерное оружие

CA-NEWS (KZ) -  Центральная Азия является единственной безъядерной зоной в северном полушарии. Об этом напомнил глава казахстанской делегации Ержан Ашикбаев на третьей подготовительной сессии Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится в 2020 году. Он призвал США официально закрепить обещание не применять ядерное оружие против его страны, передает Служба Новостей ООН.

Ержан Ашикбаев выступил от имени группы стран-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, известного как Семипалатинский договор. Он напомнил, что в этом году регион отмечает 10 лет с момента вступления Договора в законную силу.

Как действующий координатор Центральноазиатской зоны, глава казахстанской делегации призвал США ускорить ратификацию Протокола о негативных гарантиях к Семипалатинскому договору - гарантиях неприменения ядерного оружия. Он выразил надежду на создание в мире новых безъядерных зон.

Представитель Казахстана объявил, что 3 мая по инициативе его делегации пройдет специальное мероприятие, посвященное сотрудничеству между странами, входящими в безъядерные зоны.

Движение за создание безъядерных зон началось в 1959 году, когда под эгидой ООН был подписан договор об Антарктике. В соответствии с этим документом в регионе запрещались любые ядерные испытания и захоронения радиоактивных материалов. В 1967 году был подписан Договор Тлателолко, провозгласивший Латинскую Америку и Карибский бассейн безъядерной зоной. В 1986 году соответствующее соглашение заключили государства южной части Тихого океана. В 1995 году возникла безъядерная зона в Юго-Восточной Азии, а в 2006 — в Центральной Азии. Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии был подписан в сентябре 2006 года в Семипалатинске министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Он вступил в законную силу в 2009 году.

Нынешняя сессия посвящена подготовке Конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Договор был подписан 1 июля 1968 года 59 государствами одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне и вступил в силу в 1970 году. ДНЯО закрепил статус ядерных держав за пятью государствами (Великобритания, США, Китай, СССР и Франция) и был призван предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия. С одной стороны, арсеналы стран ядерной «пятерки» были узаконены, с другой, все другие страны, подписав документ, лишались права создавать или приобретать ядерное оружие. Государства – члены «ядерного клуба» обязались не передавать технологии создания ядерного оружия и добиваться полной ликвидации ядерных арсеналов. В 1995 году срок действия Договора был продлен бессрочно. В настоящее время вне Договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. Израиль в качестве условия присоединения к ДНЯО выдвигает общее урегулирование кризиса на Ближнем Востоке. Индия и Пакистан рассматривают возможность своего присоединения к ДНЯО исключительно в качестве государств, обладающих ядерным оружием. О выходе из ДНЯО заявила КНДР, однако этот шаг не признан международным сообществом.

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