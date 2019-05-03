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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кашкадарье из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд

CA-NEWS (UZ) -  В Кашкадарье на движущийся пассажирский поезд сошёл оползень. Никто из пассажиров не пострадал, сообщает компания "Узбекистон темир йуллари".

30 апреля на горной железной дороге Ташгузар – Байсун – Кумкурган по направлению движения поезда железнодорожного участка Акрабат – Чашмаихафизон в Кашкадарьинской области сошёл оползень.

Оползень произошёл во время прохождения пассажирского поезда №081 сообщением Сарыасия – Ташкент. Сход грунта заблокировал движение 3-х вагонов. Благодаря своевременным и слаженным действиям поездной бригады пассажиры переведены и размещены в оставшиеся вагоны поезда. Никто из пассажиров не пострадал. Личные вещи и документы доставлены и переданы их хозяевам.

В 22:10 поезд со всеми пассажирами благополучно прибыл на станцию "Дехканабад". На месте был произведён полный технический осмотр, а также для дополнительного размещения пассажиров поезда было прицеплено два дополнительных пассажирских вагона. Пассажирский поезд сообщением Сарыасия – Ташкент был благополучно отправлен до места назначения.

В настоящее время принятыми мерами, железная дорога на данном участке восстановлена и организация перевозки грузовых и пассажирских вагонов производится в штатном режиме.

Место схода оползня контролируется специалистами АО «Узбекистон темир йуллари», отметили в компании.

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