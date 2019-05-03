Глава МИД России: площадка для строительства АЭС в Узбекистане определена

CA-NEWS (UZ) - РФ и Узбекистан договорились о площадке, на которой при участии России будет строиться первая в республике АЭС, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается АЭС, то президент (Шавкат) Мирзиеев сегодня выразил удовлетворение тем, как этот проект развивается, сообщил, что удалось договориться о площадке, это была важная очень фаза в этой работе", - заявил он журналистам после переговоров со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым и президентом республики.

Он добавил, что в ближайшее время состоятся консультации между РФ и Узбекистаном. По словам Лаврова, "проект на ходу".

Президент Узбекистана 8 февраля утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.