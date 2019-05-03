ЮНИСЕФ призывает Таджикистан заняться интегрированием детей, вернувшихся из Ирака

CA-NEWS (TJ) - Ночью 30 апреля спецрейсом из Багдада в Душанбе были доставлены таджикские дети, чьи матери находятся в тюрьмах Ирака. Представитель UNICEF в Ираке Мухаммад Аль-Шейхи и президент иракской неправительственной организации “Ворота справедливости” Фираз Лаик Хасан рассказали, как выявили детей и почему необходимо заняться их реинтеграцией. Они выразили уверенность, что правительство Таджикистана будет прилагать усилия для дальнейшей их реабилитации и интеграции, обеспечит их всем необходимым, сообщает АП.

Матери согласились отправить своих детей в Таджикистан, на попечение своих родственников. Всего в Душанбе были доставлены 84 ребенка в возрасте от 1,5 до 16 лет.

Как отметил Фираз Лаик Хасан, Таджикистан стал уникальным примером для других стран в том, как вернуть своих детей на родину. Более 85% из них имеют своих родственников. И они будут переданы родственникам. А те, у кого нет родственников, будут отправлены в детдома. UNICEF продолжит следить за жизнью этих детей в Таджикистане.

«Мы подтверждали принадлежность детей Таджикистану по линии МВД республики, они же, в свою очередь, выясняли все через родственников. У них мы получали анализы ДНК. Тут мы столкнулись с еще одной проблемой - анализы ДНК распознавать тоже было тяжело, потому что у некоторых женщин было несколько мужей, и каждый ребенок от разного мужа. Вы знаете политику ИГИЛ, когда муж умирает, то по истечению 40 дней они снова выдают эту женщину замуж. У женщин, например, дети от таджика, от русского, от турка и от араба. Поэтому это заняло много времени, до тех пор пока у нас появился последний список», - сказал он.

«Когда началось следствие, мы обнаружили, что многие женщины не являются настоящими матерями детей, поэтому мы начали определять детей по анализам ДНК. Из-за этого изначально СМИ писало о том, что в Ираке находятся 95 таджикских детей, а сейчас мы говорим о 85, из которых 84 вернулись домой, а один грудной ребенок находится в тюрьме со своей матерью. У детей была трагическая жизнь. Они видели войну, некоторые из них видели, как их родные были убиты перед их глазами. Они нуждаются в психологической помощи. С ними нужно усердно работать, чтобы они забыли всю трагедию, с которой они столкнулись на войне. Дети должны начать новую жизнь и не думать об ИГИЛ, и то чему их научили», - заявил Мухаммед Аль-Шейхи.

По его словам, большинство детей обучались в школах ИГИЛ, где учили их плохим вещам, в том числе, и не правильно интерпретировали религию. Поэтому, правительству Таджикистана и всем международным и неправительственным организациям необходимо усердно с ними работать, помочь детям жить новой жизнью, помочь интегрироваться в общество.

Таджикистан не имеет соглашения с Ираком по экстрадиции заключенных, поэтому не может доставить женщин в Таджикистан. Также страна старается вернуть около 300 женщин и детей из Сирии.

«Это самые ужасные и тяжелые моменты, через которые мы прошли, когда нам отдавали детей. Представьте себе, что вы отнимаете ребенка у матери. Мама остается в тюрьме, а дети уезжают в другую страну. Не только мамы, но все кто там находился – плакали. За каждого ребенка таджикская сторона заплатила штраф в размере $400. Изначально эта сумма составляла $2000. Мы отправили письма посольствам всех стран. На данный момент своих детей отчасти вернули Турция, Азербайджан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Франция, Швейцария, Германия. Но Таджикистан является единственной страной, которая вывезла всех своих детей. Сейчас в Ираке остался единственный ребенок из вашей страны, который является грудным. Эта самый успешный механизм по выезду детей из Ирака», - также сказал Фираз Лаик Хасан.