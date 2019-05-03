В Монголии прошла встреча со специальным докладчиком ООН по правам человека Мишелем Форстом

CA-NEWS (MNG) - В четверг, 2 мая, председатель временного комитета по проверке дела об убийстве С.Зорига депутат Ж.Батзандан и член временного комитета Л.Болд встретились со специальным докладчиком ООН по правам человека Мишелем Форстом, прибывшим в Монголию с рабочим визитом, сообщает Монцамэ.

В беседе Мишель Форст отметил, что в Монголию он прибыл, чтобы встретиться с представителями монгольских властей, общественных организаций, выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются и изучить возможность оказания поддержки правозащитникам. При этом он выразил признательность парламенту Монголии за внимание, уделяемое вопросу защиты прав человека. Депутат Ж.Батзандан, со своей стороны, проинформировал Мишеля Форста о положении и нарушениях в области прав человека в стране.





Предварительный доклад о положении прав человека в Монголии Мишель Форст представит монгольской стороне 13 мая этого года, а полный заключительный доклад о визите в совет ООН по правам человека специальный докладчик планирует представить в марте 2020 года.

На пленарном заседании парламента 2 мая депутат Ж.Батзандан был назначен председателем временного комитета, созданного в целях разработки предложений и заключения относительно решения об убийстве одного из лидеров демократического движения С.Зорига.

