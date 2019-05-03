В Ташкенте стартует первый международный Фестиваль ландшафтного искусства

CA-NEWS (UZ) - С 3 по 5 мая в столице Узбекистана состоится масштабное и яркое событие в сфере ландшафтной культуры, инициированное хокимиятом города Ташкента. В рамках мероприятия планируется проведение международной конференции и профильной выставки, сообщила пресс-служба столичной администрации.



Как часть предстоящего фестиваля, в Ташкенте состоялась жеребьёвка творческого конкурса «Лучший студенческий проект ландшафтного искусства на территории г. Ташкента» среди студентов вузов Ташкента и Самарканда. И теперь участники проекта будут реализовывать свои идеи на различных площадках города.

Landshaftopen.uz –под таким названием пройдёт первый международный Фестиваль ландшафтного искусства, на котором будут представлены все его направления. За многообразием возможностей ведущих специалистов в области ландшафта, дизайна, архитектуры, флористики можно будет наблюдать в дни проведения фестиваля в различных уголках Ташкента.

Местом проведения фестиваля выбраны улицы Истиклол и Зарафшон в районе Библиотеки им. А.Навои.