Президент Узбекистана принял министра иностранных дел России

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 мая принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пребывающего в Ташкенте с рабочим визитом в рамках участия в 11-м заседании государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии.

На встрече были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и дальнейшего расширения продуктивного сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждены также актуальные аспекты международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СНГ и других структур, а также продвижение мирного процесса в Афганистане.

Российской стороной дана высокая оценка и поддержаны активные усилия Узбекистана по содействию скорейшей стабилизации ситуации в Афганистане, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество.

В заключение подчеркнута обоюдная приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширению многопланового взаимодействия на благо народов Узбекистана и России в интересах обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.