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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД РФ: Россия и Узбекистан будут бороться против фальсификации истории

CA-NEWS (UZ) -  Россия и Узбекистан выступают против переписывания истории, за сохранение исторической памяти и достойное отношение к ветеранам войны и труда. Об этом заявил 2 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встреч и переговоров в узбекистанской столице, передает ТАСС.

"Учитывая то, что в будущем году Узбекистан будет председателем в СНГ, а год - юбилейный, год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, мы обменялись мнениями о том, как сохранять историческую память, не допускать переписывания истории, как достойно относиться к ветеранам войны и труда, как воспитывать молодое поколение в уважении к их подвигу".

Глава МИД РФ сообщил, что готовится целый рад документов по линии СНГ в связи с юбилеем Великой Победы. По его словам, в ходе их встречи, состоявшейся в рамках нынешнего визита, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев "подчеркнул, что для него праздник 9 Мая, как для российского руководства и для всех россиян, а также для всех граждан Узбекистана, является священным".

Межрегиональный, молодежный и медийный форумы обогащают гуманитарное сотрудничество между Россией и Узбекистаном, заявил Лавров. По его словам, хорошие перспективы сотрудничества открываются в гуманитарной сфере, которая "всегда была продвинутым направлением двустороннего взаимодействия и вызывала большой интерес у граждан РФ и Узбекистана".

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