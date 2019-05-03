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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вторая обвиняемая в убийстве брата Ким Чен Ына вышла на свободу

CA-NEWS (CA) -  Из тюрьмы выпустили гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, обвиняемую в убийстве Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает "Ъ". Ее адвокат рассказал, что она намерена вернуться на родину уже сегодня, 3 мая.

По делу проходили две девушки, второй была жительница Индонезии Сити Аисью. В марте суд постановил снять с нее обвинения и освободить. Доан Тхи Хыонг признала себя виновной и была приговорена к 40 месяцам тюрьмы, но позднее срок заключения сократили.

Напомним, Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества. Задержанные по подозрению в убийстве вину отрицали, утверждая, что им было предложено поучаствовать в розыгрыше

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