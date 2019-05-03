В Душанбе обсудили возможности возвращения таджикских женщин из Ирака

CA-NEWS (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана З.Саидзода встретился с представителями иракских компаний «Равзатайн» и «Ворота справедливости». В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества по вопросу возвращения в Таджикистан таджикских женщин, находящихся в Ираке, сообщает 3 мая Авеста.

По сравнению с детьми, вызволить взрослых женщин из иракских тюрем намного труднее, потому что они обвиняются в пособничестве террористам. По подсчетам таджикских властей, сейчас 43 женщин из Таджикистана находятся в иракских тюрьмах.

По подсчетам органов безопасности Таджикистана, с 2014 года примерно 1899 граждан Таджикистана уехали в Сирию и Ирак, где примкнули к террористическим группам.

Более 300 из них погибли, сотни других пропали без вести на полях сражений.

30 апреля из Ирака в Душанбе были доставлены 84 таджикских детей. Это дети таджикских боевиков, которые попали в сети экстремистских групп и поехали в Ирак, где вступили в ряды ИГИЛ и других экстремистских организаций. Отцы многих из них погибли во время операций против ИГИЛ, а матери арестованы в Ираке за пособничество террористам.