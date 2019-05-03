Казахстан спустя три года возобновил транзит туркменского газа в Россию

CA-NEWS (KZ) - Национальный оператор АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр», сообщает пресс-служба КТГ.



АО «КазТрансГаз» смог возобновить транзит через свою систему газопроводов в рекордно короткие сроки. Благодаря современным технологиям и модернизации магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр», режим транспортировки туркменского газа был сформирован (запущен) всего за несколько суток.

Объем транспортировки туркменского газа в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр» составляет 15 млн. кубометров в сутки. С начала возобновления транзита через территорию Казахстана уже про транспортировано более 220 млн. кубометров газа.

Напомним, что транзит туркменского газа через газотранспортную систему Казахстана был прекращен в 2016-м году.

В начале 2019 года между Туркменистаном и Российской Федерацией были достигнуты договоренности о возобновлении поставок газа в рамках действующего межправительственного Соглашения о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года. Это позволило восстановить взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере сразу трем государствам.

За последние годы казахстанская газовая отрасль прошла масштабную модернизацию и, по оценке специалистов, компания «КазТрансГаз» стала важнейшим и технологически самым мощным оператором газовых потоков в Средней и Центральной Азии.