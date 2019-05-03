Монгольская авиакомпания «Eznis» запустила новый авиарейс в Гонконг

CA-NEWS (MNG) - С 3 мая монгольская авиакомпания «Eznis» совершает регулярный полет между городами Улан-Батор и Гонконг. Авиакомпания будет использовать самолет Боинг737-800 и проводить рейс три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям, сообщает Монцамэ.

По словам начальника отдела по стратегии и сотрудничеству компании Э.Тугсбуяна, в дальнейшем компания сосредоточится на развитии электронной системы регистрации и заказа билетов. Кроме того, на данный момент компания предлагает «бюджетный» (лоукост) рейс.