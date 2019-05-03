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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Депутаты маслихата одобрили изменения в гербе столицы Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Надпись «Nur-Sultan» сменит прежнее «Астана» на гербе столицы, передает корреспондент Елорда Инфо.

«В соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 23 марта 2019 года «О переименовании города Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур- Султан – столицу Республики Казахстан» и руководствуясь статьей 3 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан» вносим на рассмотрение общественного совета города Нур-Султан проект решения «О внесении изменения в решение маслихата города Астаны от 5 июня 2008 года «О символах столицы Республики Казахстан – города Астаны». Предлагаем надпись «Астана» на гербе столицы заменить надписью «Nur-Sultan» на латинской графике. Прошу поддержать данное предложение», - сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султан Тлеугали Кишкашбаев на заседании городского маслихата.

Депутаты маслихата единогласно поддержали данный проект.

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