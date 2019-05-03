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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане планируют заново открыть более 590 закрытых мечетей

CA-NEWS (TJ) -  Комитет религии Таджикистана направил список из 594 ранее закрытых мечетей в исполнительный аппарат президента с просьбой возобновить их работу, сообщает АП со ссылкой на источник в комитете.

По сообщению источника, комитет получил письмо от аппарата президента по составлению списка мечетей, которые можно открыть. Такое решение принято со стороны президента в связи с многочисленными обращениями граждан. Речь идёт о закрытых мечетях в джамоатах.

В списке, в основном, мечети в далеких джамоатах и кишлаках, где нет альтернативы для совершения намаза. В этих местах жителям приходится идти в соседние селения, что очень трудно, особенно для пожилых людей.

Список согласуется с аппаратом президента, а также с руководством городов и районов страны. Точная дата открытия пока неизвестна.

За 2017 год в Таджикистане прекратили деятельность более 1700 мечетей. В 2018 году в Согдийской области свыше 123 мечетей и медресе были отданы под социально-культурные учреждения — медпункты, швейные цеха, спортзалы и библиотеки.

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