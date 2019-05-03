В Узбекистане за использование дронов могут посадить в тюрьму на 10 лет

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана подписан закон, который вносит изменения и дополнения в Уголовный кодекс, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

В частности, в кодекс введено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов.

Те же действия, совершенные при отягчающих обстоятельствах, наказываются лишением свободы от восьми до десяти лет.

Кроме того, нарушение порядка хранения и использования беспилотных летательных аппаратов также влечет уголовную ответственность.

Эти изменения вступят в силу через шесть месяцев, то есть, с октября текущего года.

Напомним, что лицо, которое добровольно сдаст дрон будет освобождено от уголовной ответственности.



