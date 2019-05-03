ВЭС Таджикистана: угольное предприятие "Камароб" ликвидировано, его акции переданы государству

CA-NEWS (TJ) - Решением Высшего экономического суда Таджикистана предприятие “Камароб” в Раште ликвидировано. На его базе учреждено новое государственное предприятие “Ангишти Камароб”.

Участниками спора являлись Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом и АО “Камароб”, которое с 1994 года занималось добычей угля на месторождении “Назарайлок” в Раште. Судебный спор был вокруг добычи угля на западном участке “Кафтархона” известного месторождения антрацита “Назарайлок” в Раште, где прогнозные запасы составляют 400 млн. тонн.

​Высший экономический суд Таджикистана на основе иска Госкомитета по инвестициям и госимуществу страны своим решением ликвидировал угольное предприятие “Камароб” в Раште. Решением суда, которое было вынесено 2 мая, на его базе будет создано новое предприятие “Ангишти Камароб”.

Руководство ликвидированного предприятия по добыче угля «Камароб» считает инициативу Госкоминвеста «заказной». Мурод Хушвактов, директор ликвидированного предприятия «Камароб» сказал, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать в вышестоящей судебной инстанции.

​«Как это на нашей материально-технической базе будет создано новое предприятие? Мы 25 лет работали ради этого? В чем были наши недостатки? Своевременно платили налоги, вкладывались в строительство школ и дорог, участвовали в мероприятиях по благоустройству района, обеспечивали важные предприятия страны углем», - сказал Хушвактов. По его словам, теперь свыше 100 работников предприятия остались без работы.

В Министерстве промышленности и новых технологий страны также выступают за то, чтобы срок лицензии на добычу угля для АО «Камароб» был продлен и работы продолжились.

Однако по данным ВЭС, на суде все представленные Госкоминвестом обоснования для ликвидации АО «Камароб» и учреждения на его базе нового предприятия «Ангишти Камароб» были убедительными.