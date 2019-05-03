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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане открыт шестой велосезон

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане открыт шестой велосезон, передает официальный сайт столичного акимата.

В Нур-Султане уже несколько лет действует система автоматизированного проката велосипедов. По информации Astana Bike, одна из важных целей проекта – предоставить жителям города и туристам доступный транспорт для передвижения.

С 1 мая проект Astana Bike запустил шестой велосезон. По многочисленным просьбам постоянных пользователей были разработаны дополнительные тарифные планы. Теперь можно приобрести абонемент: на месяц, три месяца и на год. 1 месяц – 2 500 тенге; 3 месяца (квартальный) – 6 000 тенге; 1 год – 10 000 тенге. Изменения также коснулись тарифов SMS-доступа: 1 день (сутки) – 3 500 тенге; 3 дня – 9 000 тенге; 7 дней/неделя – 17 500 тенге.

«Гибкая система карточных тарифов позволит горожанам приобретать абонементы только на определенные месяцы. Тарифы по SMS-доступам будут удобны людям, которые приезжают в Нур-Султан на короткий период времени с целью посещения конференций, выставок или отдыха», – говорит исполнительный директор общественного фонда Velocity.kz Алмагуль Касымова.

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