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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан вышел на второе место на ЧМ по хоккею

CA-NEWS (KZ) -  2 мая сборная Казахстана одержала победу над Южной Кореей, передает пресс-служба icehockey.kz.

Сборная Казахстана сыграла свой третий матч в рамках чемпионата мира 2019 первого дивизиона группы А. Соперником стала команда Южной Кореи.

Во втором периоде игроки сборной Казахстана продолжали доминировать над соперником. По итогам двух периодов сборная Казахстана вела по броскам 28-11.

«Хорошая игра получилась после вчерашней не особо внятной победы. Сегодня вышли совершенно с другим настроем. Все старались, в целом хорошо матч провели. Очень много сыграли в зоне противника, забили 4 гола. Играли два дня подряд. Завтра чуть-чуть отдохнем и пойдем в бой. Это будет один из решающих матчей», – отметил нападающий ХК «Барыс» Антон Некряч.

Таким образом сборная Казахстана набрала 9 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы. Следующий матч наши хоккеисты проведут 4 мая со сборной Беларуси.

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