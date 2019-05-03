В Узбекистане впервые прошли прозрачные и демократические выборы махаллинских аксакалов - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В махаллинском сходе граждан «Юкори Равот» Мархаматского района Андижанской области в качестве эксперимента с участием альтернативных кандидатов состоялись прозрачные выборы аксакалов махаллей.

Координатор этих выборов Батыр Парпиев, долгие годы руководивший Государственным таможенным комитетом Узбекистана, назвал прошедшие выборы «прозрачными и демократическими», передает centralasian.org.

По словам сотрудника администрации (хокимията) Мархаматского района, 2 мая аксакалы четырех махаллей были избраны по новому методу.

Как говорит председатель избирательной комиссии Турсунали Мамаджанов, эти выборы состоялись на основании закона «О выборах председателя (аксакала) схода граждан», подписанного президентом Узбекистана в октябре 2018 года.

По словам одного из жителей Мархаматского района, участвовавшего на выборах аксакалов махаллей, «подобные свободные выборы» проводятся в районе впервые.

– Эти выборы впервые в истории нашей страны прошли прозрачно. На прошедших выборах мы смогли полностью воспользоваться своим избирательным правом. Это еще раз доказывает демократичность политики президента Шавката Мирзиёева, которую он ведет в сфере выборов, – говорит собеседник, представившийся Солиджоном.

Напомним, что в ходе селекторного совещания в январе этого года президент Шавкат Мирзиёев говорил, что «отныне в стране выборы будут свободными» и призывал граждан «привыкнуть к этому».

Как стало известно, в Ташкенте и других регионах республики также прошли «частично свободные» выборы аксакалов махаллей.

Однако избиратели из города Ургенч Хорезмской области сообщили, что никакой прозрачности во время выборов аксакалов махаллей у них не наблюдалось.

– Эти выборы выглядели как заранее подготовленный властями спектакль. На выборах участвовали кандидаты, одобренные местными властями, – сказал собеседник из Ургенча.