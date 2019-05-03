РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Акимат Нур-Султана изымет землю на 1,8 млрд тенге

CA-NEWS (KZ) -  Депутаты столичного маслихата на внеочередной сессии одобрили проект по выкупу земельных участков и расположенной на них недвижимости для государственных нужд в Нур-Султане, передает informburo.kz.

И. о. руководителя управления жилищной политики Нур-Султана Алексей Миткин сообщил, что выкупить собираются 95 земельных участков общей площадью 7,1 га на 1,84 млрд тенге.

Земельные участки изымут для реализации 14 проектов:

- Строительство здания Казахского драматического театра по улице №2315, между улицами Байтурсынова и Нажимеденова;
- Реконструкция русла реки Есиль, пятая очередь, участок №5 – пляжная зона от моста по проспекту Сарыарка до жилого массива "Коктал";
- Реконструкция русла реки Есиль, пятая очередь, участок №4 – от моста по проспекту Сарыарка до жилого массива "Коктал";
- Строительство школы на пресечении проспекта Туран и улицы №24;
- Строительство школы на пересечении улиц А16 и А34;
- Строительство дорог в районе завода газовой аппаратуры;
- Вынос инженерных сетей по объекту улицы №31 (допотвод);
- Строительство проспекта Жумабаева на участке от улицы Байтурсынова до улицы №44;
- Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей, расположенных на улице А20.
- Строительство многоквартирного жилого комплекса с пристроенным помещением и паркингом, расположенным в районе пересечения улиц Кенесары, здания газеты "Егемен Казахстан", Бесекпаева и Брусиловского;
- Строительство улицы Жангельдина на участке от улицы Конысбекова до улицы Бейсековой;
- Строительство малой кольцевой дороги, пятый участок;
- Строительство улицы Асан Кайгы – от улицы Иманова до проспекта Богенбай батыра;
- Строительство тепломагистрали – от улицы Ушконыр до улицы Аманкарагай, от улицы Зенембай акына до улицы Е 27 и от улицы Керей, Жанибек хандар, до улицы Хусейн бен Талал.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Казахстана принял руководителя «Қазақстан темір жолы»
  • Завершено расследование аварии на месторождении «Каламкас»
  • Токаев прибыл с рабочей поездкой в Талдыкорган
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×