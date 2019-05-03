Акимат Нур-Султана изымет землю на 1,8 млрд тенге

CA-NEWS (KZ) - Депутаты столичного маслихата на внеочередной сессии одобрили проект по выкупу земельных участков и расположенной на них недвижимости для государственных нужд в Нур-Султане, передает informburo.kz.



И. о. руководителя управления жилищной политики Нур-Султана Алексей Миткин сообщил, что выкупить собираются 95 земельных участков общей площадью 7,1 га на 1,84 млрд тенге.

Земельные участки изымут для реализации 14 проектов:

- Строительство здания Казахского драматического театра по улице №2315, между улицами Байтурсынова и Нажимеденова;

- Реконструкция русла реки Есиль, пятая очередь, участок №5 – пляжная зона от моста по проспекту Сарыарка до жилого массива "Коктал";

- Реконструкция русла реки Есиль, пятая очередь, участок №4 – от моста по проспекту Сарыарка до жилого массива "Коктал";

- Строительство школы на пресечении проспекта Туран и улицы №24;

- Строительство школы на пересечении улиц А16 и А34;

- Строительство дорог в районе завода газовой аппаратуры;

- Вынос инженерных сетей по объекту улицы №31 (допотвод);

- Строительство проспекта Жумабаева на участке от улицы Байтурсынова до улицы №44;

- Строительство внутриквартальных дорог и инженерных сетей, расположенных на улице А20.

- Строительство многоквартирного жилого комплекса с пристроенным помещением и паркингом, расположенным в районе пересечения улиц Кенесары, здания газеты "Егемен Казахстан", Бесекпаева и Брусиловского;

- Строительство улицы Жангельдина на участке от улицы Конысбекова до улицы Бейсековой;

- Строительство малой кольцевой дороги, пятый участок;

- Строительство улицы Асан Кайгы – от улицы Иманова до проспекта Богенбай батыра;

- Строительство тепломагистрали – от улицы Ушконыр до улицы Аманкарагай, от улицы Зенембай акына до улицы Е 27 и от улицы Керей, Жанибек хандар, до улицы Хусейн бен Талал.