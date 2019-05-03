В Ташкенте прошла 11-я антинаркотическая конференция

CA-NEWS (TJ) - 3 мая в Ташкенте прошла 11-я министерская встреча стран-участниц меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, сообщает пресс-центр МИД Таджикистана.

На встрече выступил министр иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддин и пригласил присутствующих принять участие в конференции под названием “Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность”, которая состоится 16-17 мая в Душанбе.

В конце 11-ой встречи была принята декларация по укреплениию сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления наркотиками и психотропными веществами.