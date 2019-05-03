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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВБ продлил срок реализации проекта реформы качества образования в Монголии до 2022 года

CA-NEWS (MNG) -  Проект реформы качества образования, реализуемый в Монголии при поддержке всемирного банка будет продлен до 2022 года. Договоренность была достигнута во время встречи госсекретаря министерства образования, культуры, науки и спорта Б.Баярсайхана с руководителем центра человеческого развития всемирного банка Русланом Емцовым 2 мая, сообщает Монцамэ.

В беседе госсекретарь Б.Баярсайхан представила краткий обзор приоритетных задач и потребностей министерства образования, культуры, науки и спорта. Кроме того, она подчеркнула важность создания свободной от насилия обстановки в учебных заведениях, профессиональной подготовки учителей музыки, обеспечения учеников благоприятной учебной средой и попросила оказать поддержку в решении проблемы уличных туалетов в общеобразовательных школах.

Руслан Емцов, со своей стороны сказал, что всемирный банк готов оказать всестороннюю поддержку, основанную на потребностях, которые выдвигает министерство образования Монголии в рамках своей политики.

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