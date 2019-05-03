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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял академика Кирабаева и директора Института им. Ауэзова Калижанова

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял академика Серика Кирабаев, сообщает пресс-служба Елбасы.

Назарбаев и известный ученый-литературовед обсудили текущее состояние и перспективы развития отечественной литературы. Особое внимание было уделено актуальным вопросам образования и науки.

В ходе беседы Кирабаев выразил поддержку решению Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента и пожелал Елбасы успехов в дальнейшей деятельности.

Помимо этого, первый президент Казахстана принял директора Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова Уалихана Калижанова.

Назарбаеву была представлена информация о текущей научно-исследовательской деятельности Института.

Елбасы отметил вклад академика в развитие отечественной литературы и искусства, и поблагодарил за плодотворную работу во имя процветания Казахстана.

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