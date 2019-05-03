Рейтинг топ-10 городов СНГ для путешествий на майские праздники

CA-NEWS (CA) - Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов стран Содружества независимых государств (СНГ) для путешествий туристов на майские праздники 2019 года. Туристические поездки в Азербайджан, Белоруссию и Казахстан лидируют в рейтинге путешествий российских туристов в страны СНГ и ближнего зарубежья на майские праздники.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности майских турпоездок, сообщает агентство.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ в мае на 3-5 дней и расходуют от $60 до $120 в день на питание и проживание.

Для шопинга и турпоездок за покупками выбирают Баку, столицу Азербайджана.

Самые недорогие турпоездки в города СНГ совершают в Кишинев, столицу Молдавии.

Ниже представлены города государств СНГ, популярные для майских путешествий:

1. Баку, Азербайджан

2. Минск, Беларусь

3. Нур-Султан (Астана), Казахстан

4. Ереван, Армения

5. Алматы, Казахстан

6. Ташкент, Узбекистан

7. Бишкек, Кыргызстан

8. Кишинев, Молдова

9. Душанбе, Таджикистан

10. Ашхабад, Туркменистан