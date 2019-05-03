Рейтинг топ-10 городов СНГ для путешествий на майские праздники

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- 14:44, 03 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов стран Содружества независимых государств (СНГ) для путешествий туристов на майские праздники 2019 года. Туристические поездки в Азербайджан, Белоруссию и Казахстан лидируют в рейтинге путешествий российских туристов в страны СНГ и ближнего зарубежья на майские праздники.
Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности майских турпоездок, сообщает агентство.
По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ в мае на 3-5 дней и расходуют от $60 до $120 в день на питание и проживание.
Для шопинга и турпоездок за покупками выбирают Баку, столицу Азербайджана.
Самые недорогие турпоездки в города СНГ совершают в Кишинев, столицу Молдавии.
Ниже представлены города государств СНГ, популярные для майских путешествий:
1. Баку, Азербайджан
2. Минск, Беларусь
3. Нур-Султан (Астана), Казахстан
4. Ереван, Армения
5. Алматы, Казахстан
6. Ташкент, Узбекистан
7. Бишкек, Кыргызстан
8. Кишинев, Молдова
9. Душанбе, Таджикистан
10. Ашхабад, Туркменистан