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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии принял специального докладчика ООН

CA-NEWS (MNG) -  3 мая президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мишеля Форста. На встрече присутствовала советник президента по вопросам политики в области прав человека и гражданского общества Г. Уянгаа, передает Монцамэ.

Форст проинформировал президента о том, что по завершении своего визита он представит главе государства и правительству Монголии свою предварительную рекомендацию, основанную на его оценке проблем и правовой среды в Монголии. Доклад с выводами и рекомендациями будет представлен на 43-й сессии совета ООН по правам человека.

Он также обсудил с президентом возможность улучшения ситуации и повышения правового статуса правозащитников в Монголии.

В ходе своего визита в Монголию, который завершится 13 мая, специальный докладчик ООН Мишель Форст проведет оценку ситуации в области прав человека. В этой связи он планирует встретиться с руководством ряда учреждений, в том числе с представителями парламента, правительства, административных судов и генпрокуратуры, и ознакомиться с ситуацией в сельских районах.

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