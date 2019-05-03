В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 600 метров

CA-NEWS (CA) - Клубы дыма и пепла поднялись на высоту 600 метров в пятницу над одним из кратеров вулкана Асо на японском острове Кюсю, сообщило РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

По его данным, приближение к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр опасно для жизни, хотя извержение считается небольшим.

На сайте телекомпании NHK ведется прямая трансляция с места близ вулкана, откуда видны клубы дыма и автостоянка на его фоне поблизости. Автомобили покидают стоянку, однако вокруг видно еще немало людей, идущих от вулкана к своим машинам.

В последний раз один из крупнейших в мире вулканов Асо извергался в середине апреля. В 130 километрах от вулкана расположена АЭС "Иката".