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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии вулкан выбросил столб пепла на высоту 600 метров

CA-NEWS (CA) -  Клубы дыма и пепла поднялись на высоту 600 метров в пятницу над одним из кратеров вулкана Асо на японском острове Кюсю, сообщило РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

По его данным, приближение к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр опасно для жизни, хотя извержение считается небольшим.

На сайте телекомпании NHK ведется прямая трансляция с места близ вулкана, откуда видны клубы дыма и автостоянка на его фоне поблизости. Автомобили покидают стоянку, однако вокруг видно еще немало людей, идущих от вулкана к своим машинам.

В последний раз один из крупнейших в мире вулканов Асо извергался в середине апреля. В 130 километрах от вулкана расположена АЭС "Иката".

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