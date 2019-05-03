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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен председатель комитета по инвестициям МИД Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  ​Бахыт Батыршаев назначен председателем комитета по инвестициям министерства иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Бахыт Батыршаев родился в 1973 году. Является выпускником Казахского Национального университета им. аль-Фараби.

В системе МИД Казахстана работает с 1995 года. В разные годы работал на различных должностях в центральном аппарате внешнеполитического ведомства Казахстана и его загранучреждениях, в том числе в посольствах Казахстана в Египте и Саудовской Аравии.

Являлся Директором департамента Азии и Африки МИД РК, Постоянным Представителем Казахстана при Организации исламского сотрудничества в Джидде.

До назначения с 2013 года занимал должность Посла Казахстана в Королевстве Саудовской Аравии и по совместительству в Королевстве Бахрейн - Постоянным Представителем Казахстана при ОИС.

Награжден юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл», «Астана 20 жыл» и медалью «Ерен еңбегі үшін».

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

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