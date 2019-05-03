Глава ЮНЕСКО: мы должны защищать свободу слова и обеспечивать безопасность журналистов

CA-NEWS (CA) - Выбирая своих представителей, люди должны руководствоваться фактами, а не ложью. Об этом в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Тема Дня в этом году – «СМИ за демократию: журналистика и выборы в эпоху дезинформации», передает Служба новостей ООН.



«Во всем мире возможности для участия граждан в жизни общества сокращаются тревожными темпами. Усиливается негативная, направленная против средств массовой информации риторика, и журналисты, в том числе женщины, все чаще подвергаются насилию и преследованиям», – сказал Генсек.

По данным ЮНЕСКО, с 1994 года по 2018 год в мире были убиты 1307 журналистов, 99 из них – в прошлом году.

«Безнаказанность за преступления, совершаемые против журналистов, – это угроза любому обществу, и мы должны проявлять бдительность. Мы должны совместными усилиями защищать свободу слова и обеспечивать безопасность журналистов», – сказала Генеральный директор ЮНЕСКО Азуле.

Помимо международной конференции, которая проходит в Аддис-Абебе 2-3 мая, тему журналистики и выборов в эпоху дезинформации также обсуждают на различных мероприятиях по всему миру. Одно из них прошло в штаб-квартире ООН по инициативе России.

В ходе дискуссии руководитель Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова привлекла внимание к тому, что в журналистской среде углубляются противоречия и конфронтация. «Все это приводит к таким негативным последствиям, как утрата доверия, нарастание агрессивной риторики и возвращение к миру, который глубоко разделен», – сказала она.

Одри Азуле в своем заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати также отметила, что общество все меньше доверяет журналистам.

«В эпоху, когда растет недоверие к прессе и журналистской деятельности и ставится под сомнение их легитимность, крайне важно гарантировать свободу мнений и обеспечить свободный обмен идеями и информацией, основанными на проверенных фактах», – сказала глава ЮНЕСКО.

«Без свободы печати невозможно создать справедливые и беспристрастные институты, добиться подотчетности лидеров и донести правду до властей», – заявил в видеообращении по случаю Дня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Основное мероприятие по случаю Всемирного дня свободы печати, организованное Департаментом глобальных коммуникаций и ЮНЕСКО, пройдет в штаб-квартире ООН в пятницу, 3 мая. В нем примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Председатель Генеральной Ассамблеи Мария Фернанда Эспиноса.