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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане увеличилось число уголовных дел за осознанное заражение ВИЧ инфекцией

CA-NEWS (TJ) -  2 мая на координационном совете правоохранительных органов Согдийской области Таджикистана прокурор Хабибулло Вохидов выразил беспокойство по поводу участившихся случаев сознательного заражения людей ВИЧ, сообщает АП.

"В период 2018 года и 4 месяцев 2019 года правоохранительными органами было выявлено 138 случаев сознательного заражения людей ВИЧ инфицированными лицами. Если в 2018 году было выявлено всего 46 случаев, то за 4 месяца этого года уже известно о 92 случаях», - сказал он.

По его словам, в 2018 году было возбуждено 33 уголовных дел в отношении 26 ВИЧ инфицированных лиц, в 2019 году уже возбуждено 39 уголовных дел в отношении 32 ВИЧ-инфицированных лиц по статье 125 (заражение ВИЧ-инфекцией) УК республики.

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На заседании также были рассмотрены вопросы выполнения закона по защите здоровья населения, государственного и частного медобслуживания, реализации лекарственных препаратов, завезенных в страну контрабандным путем и без сертификата соответствия, предотвращения инфекционных заболеваний и др.

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