В Петербурге квартирант из Узбекистана связал и изнасиловал 10-летнюю девочку

CA-NEWS (UZ) - 2 мая, в полицию обратилась 34-летняя петербурженка с заявлением на своего сожителя. Об этом Невским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, утром 2 мая 27-летний гражданин Узбекистана, который проживал совместно с женщиной, связал руки скотчем ее 11-летней дочери и изнасиловал, пока матери не было дома.

Девочку доставили в больницу с травмами половых органов. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Подозреваемый в совершенном преступлении задержан в этот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Как сообщает "Конкретно.ру" гражданин Узбекистана нелегально снимал жилье у женщины – брал комнату в поднаем.