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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Форум в Баку: вера должна быть инструментом взаимопонимания, а не раскола

CA-NEWS (CA) -  Раскол между религиями сеют не верующие, а те, кто манипулирует их верой и чувствами. Об этом заявил Высокий представитель Альянса цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, выступая в Баку на открытии Всемирного форума по межкультурному диалогу, передает Служба Новостей ООН.

2 мая в Баку начал работу Пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов». Мигель Анхель Моратинос заявил, что эта встреча как никогда своевременна. В этой связи он напомнил о недавних террористических нападениях на синагогу в США, мечеть в Новой Зеландии, католические церкви в Шри-Ланке и на протестантскую церковь в Буркина-Фасо.

«Я обращаюсь к вам сегодня, испытывая огромную тяжесть на сердце», - сказал Высокий представитель, объяснив, что только вчера он вернулся из Коломбо, Шри-Ланка, где в пасхальное воскресенье прогремели взрывы в католических церквях и в четырех столичных отелях. Их совершили террористы-смертники. Эти теракты привели к гибели огромного числа людей, в том числе детей.

Говоря об аналогичных актах в других странах мира, представитель Альянса цивилизаций подчеркнул, что последние трагические события – стали ясным напоминанием о том, что от насилия и экстремизма не застрахован никто. Он добавил, что все эти нападения совершаются на почве ненависти, которую провоцируют представители криминального мира, сталкивая религиозные общины друг с другом.

Проблема кроется не в том, что у людей разная вера, считает Моратинос, а в том, что другие манипулируют верующими, настраивают их друг против друга своими «искаженными толкованиями святых текстов». В последнее время масло в огонь подливают радикалы и представители ультраправых идей, активно использующие социальные сети и «темный интернет» для продвижения своей порочной идеологии.

Высокий представитель напомнил о связи между затяжными конфликтами, терроризмом и экстремизмом. Сегодня, по его словам, именно воинствующие экстремисты стремятся посеять раздор и нестабильность в обществе.

Мигель Анхель Моратинос заявил, что вера является не инструментом раскола, а основой взаимопонимания. Он высказался за укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога и за привлечение к этим процессам молодежи.

Выступая на открытии Форума, президент Азербайджана подчеркнул, что в его стране веками жили, общались и творили вместе представители различных культур, этнических групп и религий. «На протяжении многих веков в Азербайджане господствовала религиозная терпимость и сосуществовали различные национальности. Наша история и география свидетельствуют о том, что мы можем добиться успеха только работая в духе партнерства и взаимного уважения», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу организован под патронажем президента Азербайджана в сотрудничестве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организацией ООН (ВТООН), Советом Европы и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). На Форум прибыли главы правительств, министры, руководители различных международных организаций, эксперты и журналисты.

«Я приветствую всех участников Форума и выражаю нашим гостям признательность за то, что сегодня они вместе с нами. Здесь у нас свыше 500 гостей из более чем 100 стран. Это говорит о том, что за относительно короткий срок Форум превратился в глобальную платформу с точки зрения обсуждения межкультурного диалога как одной из тем текущей повестки дня», - подчеркнул Ильхам Алиев.

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