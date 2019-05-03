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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстан из Швейцарии вернули 140 млн тенге похищенных активов

CA-NEWS (KZ) -  15 января Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил ходатайство генпрокуратуры Казахстана и принял решение о возврате 140 млн. тенге, добытых незаконным путем и в последующем выведенных за пределы страны членами организованной преступной группы по так называемому «Хоргосскому делу», сообщает пресс-служба генпрокуратуры РК.

Указанные финансовые средства принадлежали одному из активных членов группы Магзуму Абдралиеву, находившемуся с 2012 года в международном розыске по подозрению в участии в данном деле.

25 апреля т.г. деньги поступили из Швейцарии на счет Национального банка Республики Казахстан и в ближайшее время будут обращены в доход государства.

Напомним, что ранее в апреле 2018 года по ходатайству органов прокуратуры по данному делу в пользу государства также были конфискованы 762 тыс. долларов США и 915 тыс. тенге преступных доходов Абдралиева М.

Таким образом, общая сумма средств, зачисленных в госбюджет по этому делу в рамках работы по возврату похищенных активов, составляет порядка 420 млн. тенге.

Генеральная прокуратура Казахстана совместно с зарубежными партнерами продолжает целенаправленную работу по конфискации преступных доходов за рубежом.

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