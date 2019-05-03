В Таджикистане заблокированы сервисы Google

CA-NEWS (TJ) - С вечера 2 мая жители Таджикистана не могут воспользоваться поисковиком Google, он заблокирован. Ранее были заблокированы и другие сервисы Google: Play market, Translator, Gmail, GoogleDocs, Google Forms, Google Диск, Google Maps. Заблокированными остаются также социальные сети и новостные сайты, сообщает АП.

Заместитель главы службы связи Таджикистана Илхом Атоев сообщил, что эти сервисы блокируются извне.

«Мы не блокируем эти сервисы, они недоступны по техническим причинам вне Таджикистана. Создана команда специалистов, и они изучают этот вопрос», - сообщил Атоев.

Других подробностей он не дал, комментировать блокировку социальных сетей и новостных сайтов отказался.

По словам эксперта по мультимедиа Рустама Гулова, технически нельзя исключать этот момент, так как весь интернет Таджикистана проходит через единый коммуникационный центр. Но он не исключает, что блокировка «похожа на месть службы связи из-за отмены распоряжения антимонопольной службы».

Он также предлагает службе связи «доказать, что эти сервисы блокируются не с их стороны».

«То, что сайты блокируются не из Таджикистана и служба связи не может понять причину надо еще доказать. Пусть они показывают log-файлы и данные о том, почему произошла блокировка, когда это началось? Конкретно надо показать, какие проблемы имеются», - отмечает Рустам Гулов.

Глава ассоциации мобильных операторов Таджикистана Гафур Иркаев говорит, что бывают технические неполадки, но вряд ли крупные компании заинтересованы в блокировке сервисов в Таджикистане.

«Если это извне, то это такие материальные убытки мировым компаниям и провайдерам, что они вряд ли упустят такое из виду. Бывают технические сбои, никто не отрицает. Но видимо кому-то что-то не понравилось», - считает он.

Между тем, жители республики обвиняют в блокировках и снижении скорости интернета мобильные компании.

По словам же сотовых компаний, о блокировках они узнают наряду с жителями.

«Раньше для блокировки какого-то сайта обращались к нам. После того, как открыли ЕКЦ они сами блокируют все что захотят. Мы тоже узнаем об этом наряду с жителями», - сообщает источник в одной из сотовых компаний.

Он отметил, что раньше не было случаев, когда извне блокировали какие-то сайты или сервисы.