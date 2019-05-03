Садыбека Тугела зарегистрировали кандидатом в президенты Казахстана

CA-NEWS (KZ) - 3 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана на котором Садыбека Тугела зарегистрировали в качестве кандидата в президенты, сообщает пресс-служба ЦИК.

Центральная избирательная комиссия РК выдала ему удостоверение кандидата.

22 апреля Садыбек Тугел первым из кандидатов в президенты сдал документы в ЦИК. Его выдвинуло республиканское общественное социально-культурное движение "Ұлы Дала Қырандары".