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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Садыбека Тугела зарегистрировали кандидатом в президенты Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  3 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана на котором Садыбека Тугела зарегистрировали в качестве кандидата в президенты, сообщает пресс-служба ЦИК.

Центральная избирательная комиссия РК выдала ему удостоверение кандидата.

22 апреля Садыбек Тугел первым из кандидатов в президенты сдал документы в ЦИК. Его выдвинуло республиканское общественное социально-культурное движение "Ұлы Дала Қырандары".

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