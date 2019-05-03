Правительство Туркменистана заявило об устойчивом росте экономики на фоне дефицита продовольствия в стране

CA-NEWS (TM) - Правительство Туркменистана на заседании 2 мая снова заявило об устойчивом росте экономики страны.

Так, с января по апрель 2019 года темп роста ВВП отмечен на уровне 6,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство продукции в целом увеличилось на 6,1%. По итогам четырёх месяцев объём розничного товарооборота в сопоставлении с соответствующим периодом 2018 года вырос на 19,1%, сообщает Азатлык со ссылкой на официальные данные госинформагентства ТДХ.

Правительство страны также сообщило, что за рассматриваемый период в полном объёме профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии, которые в отчетный период повысились в среднем на 9,5%. Кроме того, на 4,6% вырос объем сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также велось строительство 76 объектов социального назначения.

На протяжении двух десятков лет правительство Туркменистана систематически сообщает об устойчивых экономических успехах, о проблемах национальной экономики население страны не информирует, об инфляции не упоминает. Заявления правительства об устойчивом росте экономики прозвучали на фоне дефицита продовольствия в стране, в том числе муки, хлеба и продолжающемся многократном росте цен на товары и услуги, отмечает Азатлык.

В ноябре 2018 года международный валютный фонд сообщал, что инфляция в Туркменистане выросла с 8% в 2017 году до 9,4% в 2018 году.

В апреле нынешнего года Азиатский Банк Развития (АБР) прогнозировал рост инфляции в Туркменистане и рекомендовал правительству страны пересмотреть программы по социальной защите населения "с учётом реальных доходов домохозяйств, покупательской способности населения, уровня безработицы и бедности в стране".

Правительство Туркменистана с 1 января 2019 года отменило льготы на бесплатный газ, электричество, воду и ряд других услуг.

На фоне сокращения государственных расходов на социальные программы, правительство Туркменистана продолжает расходовать значительные средства на строительство фешенебельных отелей и других дорогостоящих проектов.

​Согласно данным, озвученным ранее правительством страны, в общем, на строительную кампанию "во благо развития и процветания" страны, государство выделило средства в размере $43 млрд.