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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Павлодарской области чиновники незаконно начислили пенсии на более чем 36 млн тенге

CA-NEWS (KZ) -  Бывший заместитель руководителя Государственного центра по выплате пенсий Павлодарской области подозревается в хищении государственных средств в сговоре со своими подчиненными.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро АГДСПК Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» области. Он подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в группе лиц со своими подчиненными на общую сумму 36,4 млн. тенге путем незаконного оформления и начисления в 2006-2014 годы пенсионных выплат жителям области», - пояснил Бауыржан Балгабеков.

Было сообщено, что подозреваемый полностью признал свою вину, расследование продолжается.

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