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  3 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и АБР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TJ) -  Первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид провел переговоры с президентом Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао в кулуарах 52-го годового собрания АБР, которое проходит с 1 по 5 мая 2019 на острове Фиджи. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, включая реализацию инфраструктурных проектов, в частности строительство автомобильных дорог, проектов в сфере энергетики, развитие туризма, поддержку частного сектора, вопросы изменения климата, а также разработку новой стратегии партнерства АБР с Таджикистаном на период с 2021 до 2025 годы, сообщает АП.

Давлатали Саид является управляющим АБР от Таджикистана и возглавляет таджикскую делегацию на годовом собрании.

Между тем, сегодня, 3 мая в ходе церемонии открытия 52-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР Такехико Накао представил отчет о деятельности банка в прошлом году. Так, по его словам, объемы предоставляемых кредитов АБР в 2018 году выросли до рекордных $21,6 млрд, увеличившись почти на 10% по сравнению с $19,7 млрд в предыдущем году.

Он напомнил участникам церемонии о том, что в июле прошлого года АБР принял Стратегию 2030, в рамках которой банк будет работать по шести приоритетным направлениям, как решение проблем бедности и сокращения неравенства, проблем в области здравоохранения и образования, гендерного равенства, изменения климата. По словам Такехико Накао в 2018 году на эти цели АБР инвестировал почти $3,6 млрд.

Годовое собрание является самым крупным собранием этой организации и дает возможность управляющим АБР ежегодно принимать участие в целенаправленном обсуждении вопросов развития и проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Таджикистан вступил в АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для страны помощь в общем объеме свыше $1,7 млрд.

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