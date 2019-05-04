Фестиваль ландшафтного искусства в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Центральные улицы у Национальной библиотеки имени А. Навои в Ташкенте окунулись в цветочную феерию.

В Ташкенте проходит первый международный фестиваль ландшафтного искусства Landshaftopen.uz, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан

Посетители фестиваля смогут познакомиться с новшествами в области ландшафтного дизайна, с представителями местных и международных компаний и увидеть разнообразие творческого таланта отечественных флористов и дизайнеров.

В программе фестиваля ожидается: выставка ландшафта, фестиваль цветов, парад невест, красочные оpen аir- шоу. На фестивале будут представлены работы ландшафтных дизайнеров и архитекторов, питомники декоративных растений, флористика, садовая мебель, прикладное искусство.