В Ташкенте автобус на остановке насмерть переехал двух пассажиров

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте автобус на остановке переехал двух пассажирок, одной из них было 14 лет. Обе скончались на месте, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Накануне, 3 мая, примерно в 14.30 часов на остановке «Чинни-бозор», расположенной на второстепенной дороге, прилегающей к Ташкентской кольцевой автомобильной дороге, произошло ДТП.

Когда автобус марки «Мерседес-Бенц», управляемый водителем, имеющим 20-летний стаж работы, стоял на остановке, по неустановленным пока причинам произошло самопроизвольное движение автобуса вперед. При этом автобус совершил наезд на двоих пешеходов, стоявших на остановке. Проехав приблизительно 10 метров, автобус правым передним колесом заехал в бетонный лоток и остановился, отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП пешеходы, 14-летняя С. Г. и женщина 30-35-летнего возраста, личность которой устанавливается, скончались на месте.

УКД ОВД Чиланзарского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела, причины ДТП устанавливаются.