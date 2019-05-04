РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданин Узбекистана связал и изнасиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы
Изнасилование несовершеннолетней
Изнасилование несовершеннолетней

CA-NEWS (UZ) -  В Санкт-Петербууге 11-летняя девочка доставлена в больницу с травмами половых органов. Преступника задержали, сообщают российские СМИ.

Днем 2 мая в полицию обратилась 34-летняя петербурженка с заявлением на своего сожителя. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, утром 2 мая 27-летний гражданин Узбекистана, который проживал совместно с женщиной, связал руки скотчем ее 11-летней дочери и изнасиловал, пока матери не было дома.

Девочку доставили в больницу с травмами половых органов. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Подозреваемый в совершенном преступлении задержан в этот же день. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе обсудили возможности возвращения таджикских женщин из Ирака
  • Главы МИД Узбекистана и России провели переговоры в Ташкенте
  • Глава МИД РФ: Россия и Узбекистан будут бороться против фальсификации истории
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×